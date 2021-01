Según un experto francés, "las olas de COVID-19 son cada vez más impactantes"

Jefe del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital Tenon de París, conversó con un medio nacional en la capital francesa, y explica que era “sabido muy bien que a mediados de enero íbamos a tener las consecuencias de confinamientos ligeros. Es mecánico”, aludiendo a las restricciones leves decididas para posibilitar las celebraciones de fin de año.

Analizando los datos de Francia, uno de los países mas afectados por el coronavirus, el infectólogo sostuvo que “la primera ola, fueron 30.000 muertes, la segunda ola, 30.000 muertes, pero mejoramos la atención. Disminuimos la mortalidad en cuidados intensivos. Entonces, eso significa que en última instancia, las olas son cada vez más impactantes“.

El temor de un estancamiento con altos números de contagios, situación que se está registrando en varios países, es otro punto de preocupación de Gilles Pialoux. El médico, uno de los más consultados por la prensa francesa, sostuvo: “Evidentemente, estamos muy preocupados por la llegada de una tercera ola a una meseta de alto nivel”

En cuanto a la eficacia de confinamientos versus toques de queda, planteos o disyuntivas que discuten las autoridades sanitarias mundiales por estas horas, sostuvo que es “difícil comparar estrategias para reducir la circulación de Sars-Cov-2 en la población de un método a otro y de un país a otro. Y en particular para comparar la efectiva efectividad de la contención y los diferentes toques de queda”.

“En Francia, probamos dos tipos de confinamientos y diferentes toques de queda más o menos extensos en los dos ejes temporo-espaciales. Lo que está claro es que, como subraya el análisis del equipo de Arnaud Fontanet en el Institut Pasteur, el confinamiento de la primera versión fue extremadamente efectivo en la reducción del índice R, es decir, la tasa de transmisión, que arrancó en 3 para llegar al 0,7, además de una la reducción de la presión de hospitalaria y también en cuidados intensivos”, explica.

¿Los toques de queda son efectivos? Para el jefe del Hospital Tenon, centro de referencia en París, “sabemos que el efecto de esta medida que se implementó gradualmente en Francia a partir del 17 de octubre y se extendió a 54 departamentos y una colectividad de ultramar, el toque de queda tuvo un efecto más modesto”.

Con un restricción de movimiento que se extiende desde el sábado, ahora en todo el país desde las 18 horas y no las 20, el infectólogo prefiere mantenerse cauto con respecto a especulaciones sobre sus resultados. “Actualmente está en análisis”, sostiene.

Para Pialoux, la efectividad de los toques de queda dependen “de las formas de confinamiento y restricciones, y a las medidas coercitivas o no como las regiones, poblaciones y países los impongan”.

Las medidas, como las limitaciones horarias o confinamiento parcial o total para evitar la explosión de marcadores, sobre los que se dictan actualmente las políticas públicas en Francia y en varios países, deben estar relacionadas a las tasas para evaluar sus rendimientos e incidencia de contagios.

Actualmente varios países se encuentran en una situación de meseta con una fase ascendente, el equivalente a un “falso giro” en una bicicleta. Esta visión debe ser revisada por completo con la circulación de variantes, en particular con la cepa inglesa y la variante sudafricana que aumentan considerablemente el contagio entre un 50% y un 70%, pudiendo así producir una aceleración de la transmisión y por ende escenarios de decisión de contenciones o toques de queda.

¿Cuál será la estrategia que controlará el virus? Para el infectólogo no solo dependerá de las restricciones. Las medidas de barrera asociadas, estrategias de stop and go con toque de queda o confinamientos, una estrategia de cribado y aislamiento adaptadas a la circulación del virus y mutaciones, más la aceleración del proceso de vacunación para obtener la inmunidad colectiva lo más rápido posible, son la respuesta.

Fuente : Infobae