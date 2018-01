Se ganó un millón de dólares en la Lotería y murió tres semanas después

Un hombre de 51 años que ganó la lotería en Nueva York y tan sólo tres semanas, murió de un avanzado cáncer que no había sido diagnosticado con tiempo.





Donald Savastano comenzó el 2018 celebrando. El jueves 4 el billete de la lotería que había comprado salió ganador y consiguió el "Jackpot" del millón de dólares.





El estadounidense optó por recibir toda la ganancia en un solo pago, por lo que, con impuestos descontados, recibió USD 661.800.





En una entrevista con la cadena WBNG, había dicho que sus planes eran "comprar un nuevo camión, pagar algunas deudas e invertir en el futuro".





"Al ser un carpintero independiente, no tengo un plan de jubilación. El dinero ayudará para eso. No tengo otros planes extravagantes. Esto cambiará nuestras vidas", agregó emocionado.





Sin embardo, Savastano ya tenía un avanzado cáncer en su cuerpo. La cajera que le vendió el billete ganador, Danielle Scott, recordó la emoción del hombre cuando descubrió que había ganado y el duro momento en que supo que estaba muy enfermo.





"Hizo que un amigo suyo venga y me cuente que estaba muy enfermo, que tenía cáncer cerebral y pulmonar y que estaba en el hospital, que pensaba que no iba a sobrevivir", contó la chica a The Independent.





A finales de la semana pasada, un obituario con su nombre fue publicado por una página comunitaria. Estuvo unos pocos días en el hospital antes de su muerte, que finalmente ocurrió en su casa, rodeado de sus familiares.