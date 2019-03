Se filmó en un video muy hot y en vez de mandárselo a su marido cometió el peor error

Su marido había viajado de Bulgaria a Inglaterra por trabajo. Y Zeinepa Galibova decidió ponerle picante a la relación y mandarle un video hot, con alto contenido erótico.













¿El problema? La mujer quiso enviarlo como mensaje privado, pero lo subió como una "historia" a Facebook, por lo que la filmación quedó accesible para sus dos mil amigos, que quedaron shockeados al ver este "video sexual".









Molesto por lo ocurrido, el marido no le habló por un par de días. Y el hijo de la pareja, de 20 años, dijo sentirse tan avergonzado que no volverá a su casa por varios años, según informó el diario británico The Sun.









El video, que rápidamente fue eliminado de la red social, mostraba a la mujer en la cama con poca ropa y muy sensual. Nunca pensó que el contenido iba a ser compartido con todos sus amigos de la red social. (Fuente: TN).