Se conocieron nuevos videos de los chicos de Tailandia que esperan ser rescatados

Los doce niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva de Tailandia gozan de "buena salud" pero las posibilidades de ser evacuados en el corto plazo son escasa. Los socorristas tratan de reducir el nivel del agua antes de las lluvias previstas el viernes. La marina tailandesa publicó este miércoles un nuevo video de los niños.





El equipo de rescate centró su base a 700 metos de la entrada a la cueva. Los futbolistas están refugiados 1500 metros más adelante, luego de la zona conocida como "Playa Pattaya".

Nuevo Video De Niños Hallados En Cueva De Tailandia



La estrategia de rescate aún no está definida pero las estrategias son tres: bucear, drenar la cueva o cavar una nueva entrada. La primera de las opciones sería la más rápida y al que se intentará llevar adelante. La travesía es complicada porque son tres horas de buceo contra la corriente y además muchos chicos no saben nadar. Para eso ya comenzaron los entrenamientos de buceo para los chicos.

En tanto, el gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, que dirige la célula de rescate, dijo que para estos primeros días una evacuación sería "difícil", ya que el nivel del agua es elevado, pese al importante sistema de bombeo instalado.

Gracias a ese sistema "el agua baja un centímetro por hora, lo que no está mal dado el tamaño de la gruta", explicó.

"Será difícil evacuarlos hoy" (miércoles) dijo no obstante el gobernador, y se negó a hacer especulaciones sobre la fecha de evacuación.

"Debemos estar seguros a 100 por ciento" en el momento de decidir la evacuación, que podría hacerse en varios grupos de niños, agregó.

Niños encontrados en una cueva de Tailandia



En efecto, la operación de evacuación será complicada y los socorristas ya advirtieron que no se precipitarían a la hora de realizarla, pues el camino de vuelta recorre varios kilómetros por zonas angostas y etapas difíciles bajo el agua.

"Tras haber comido, todos fueron examinados por un médico militar", precisó la marina, sin detallar, de momento, qué día podrían ser evacuados.

En este video, grabado el martes, aparecen once niños saludando, diciendo su nombre y luego "estoy bien de salud". La marina no explicó porqué el duodécimo niño no grabó el mensaje ni tampoco el entrenador, de 25 años.

Los chicos ya empezaron a ser entrenados para bucear y esta primera confirmación de su buen estado de salud hizo augurar una evacuación relativamente próxima.

"Estoy tan feliz", reaccionó, llorando, la madre de uno de los chicos, Bew, al ver el video, proyectado por los socorristas en una pantalla bajo una tienda, no muy lejos de la entrada de la cueva, donde las familias esperan que sus hijos sean evacuados.

"Está delgado", señaló no obstante, tras ver el mensaje de su hijo.

Vivir para contarla. Los 12 niños que sobrevivieron nueve días en la cueva inundada fueron hallados.



Los niños, de entre 11 y 16 años, fueron encontrados el lunes por la noche junto a su entrenador por buzos británicos que participaban en esta gran operación internacional, "sanos y salvos", a más de cuatro kilómetros en el interior de la galería.

El grupo estaba concentrado en un saliente situado lejos, en los meandros de la cueva, situada en la frontera con Birmania y Laos, donde se quedaron atrapados por la subida de las aguas.

En el primer video en el que aparecían, publicado el lunes por la noche, se les veía demacrados pero dando las "gracias" a los buzos británicos, los primeros hombres que vieron en nueve días.

Las imágenes fueron muy compartidas en redes sociales y visionadas por millones de personas.

Fue una madre la que dio la voz de alarma el sábado, al ver que su hijo no regresaba del entrenamiento. Los objetos de los niños -bicicletas y zapatos- fueron encontrados horas después a la entrada de la cueva.

Podrían haber decidido ir a explorar juntos la cueva, que conocían bien, o haber querido protegerse de la lluvia, pues es la temporada del monzón.

Se enviaron equipos de buceo, víveres y medicamentos.

Entretanto, con la ayuda de especialistas japoneses, los socorristas siguen bombeando el máximo de agua de la cueva para facilitar su salida.

Se movilizaron decenas de buzos para esta operación, con equipos llegados desde Australia, Gran Bretaña, Japón, China y una treintena de soldados estadounidenses, que ayudaron al millar de socorristas tailandeses implicados en las labores de rescate.