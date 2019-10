Se conocieron los ganadores del Premio Nobel de Literatura

La polaca Olga Tokarczuk fue galardonada con el Nobel de Literatura 2018 y el austríaco Peter Handke con el Nobel de Literatura 2019 por la Academia Sueca.

El premio 2019 se otorgó al autor Peter Handke "por un trabajo influyente que con ingenio lingüístico ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana", aseguró la academia.

Handke nació en 1942 en un pueblo llamado Griffen, ubicado en la región de Kärnten en el sur de Austria. Este fue también el lugar de nacimiento de su madre María, que pertenecía a la minoría eslovena.

La primera novela del premiado "Die Hornissen" fue publicada en 1966. Junto con la obra"Publikumsbeschimpfung" ("Offending the Audience", 1969), ciertamente dejó su huella en la escena literaria.

Más de cincuenta años después de su primera novela, y de haber producido una gran cantidad de obras en diferentes géneros, el laureado Literatura 2019 ya está afianzado como uno de los escritores más influyentes en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

"El peculiar arte de Handke, galardonado con el Nobel 2019 en literatura, es la atención extraordinaria a los paisajes y la presencia material del mundo, lo que ha hecho del cine y la pintura dos de sus mayores fuentes de inspiración", justificó la Academia.

El Nobel en Literatura de 2018 fue para Olga Tokarczuk "por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como una forma de vida".





Tokarczuk nació en 1962 en Sulechów (Polonia) y actualmente vive en Wrocław. Hizo su debut como escritora de ficción en 1993 con "Podróz ludzi Ksiegi" ("The Journey of the Book-People").





"Olga Tokarczuk nunca ve la realidad como algo estable o eterno. Ella construye sus novelas en una tensión entre los opuestos culturales; naturaleza versus cultura, razón versus locura, hombre versus mujer, hogar versus alienación", aseguró la Academia sueca.





"La obra maestra de Olga Tokarczuk hasta el momento es la impresionante novela histórica "Księgi Jakubowe" de 2014 ("Los libros de Jacob"). Ha demostrado en este trabajo la capacidad suprema de la novela para representar un caso casi más allá del entendimiento humano", detalló la organización explicando el por qué del premio que será entregado en diciembre, en Estocolmo, el 10 de ese mes.