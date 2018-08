Registraron a Lula da Silva como candidato presidencial de Brasil

El Partido de los Trabajadores registró ayer al encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato para la presidencia de Brasil, intentando forzar su ingreso en la contienda para dirigir a la nación más grande de Latinoamérica, en franco desafío a las autoridades electorales.





Más de 10.000 simpatizantes de Lula llenaron las calles aledañas al Tribunal Superior Electoral en la capital brasileña, Brasilia, mientras los dirigentes del PT ingresaban al inmueble para presentar la candidatura en el último día de registro. Al poco tiempo, la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, salió y mostró orgullosa a los periodistas la prueba del registro.





El ex alcalde de San Pablo Fernando Haddad fue registrado por el PT como candidato a la vicepresidencia. "La única manera de que no sea candidato es si muero, me doy por vencido o las autoridades electorales me sacan de la contienda", manifestó Lula en un mensaje que fue leído a la multitud por Haddad.





"No espero morir. No me daré por vencido. Y lucharé hasta el final por mis derechos en el sistema de Justicia electoral".