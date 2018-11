Perdió su embarazo y mostró el feto muerto en Facebook

La pareja, oriunda de Missouri, se llevó el feto a la casa y decidió congelarlo durante una semana. Luego, el matrimonio decidió enterrarlo en una maceta de su casa y escribieron un posteo en Facebook para concientizar sobre el aborto





A raíz de la enorme repercusión de su publicación, la versión escocesa del diario The Sun le pidió que escribiera un artículo para su edición online.





Fuente: Telefé



Sharran Sutherland y su esposo, un matrimonio estadounidense, compartió en sus redes sociales imágenes impactantes del feto de su hijo de 14 semanas luego de que falleciera por una pérdida. "Era un bebé completamente real. Estaba completamente formado", escribió la mujer en su posteo."¿Cómo puede una persona negar no solo la humanidad de mi niño pequeño, sino también a todos los otros bebés tan pequeños como él y matarlos de una manera tan horrible? Espero que al compartir estas fotos de mi precioso niño pequeño pueda hacer que una persona que está contemplando el aborto decida dejar que su hijo viva", escribió Sutherland."Mirándolo, sosteniéndolo en mi mano, mirando qué tan bien formado estaba: estaba asombrada. No podía creer lo perfecto que era todo para él. Sus orejas, su lengua, sus encías, sus labios. Yo no lo podía creer", aseguró.