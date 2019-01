Multaron a un argentino en Uruguay por alcoholemia y argumentó que tomó helado de sambayón

Si toma, no maneje; y si maneja, no tome. Esa es la norma en Uruguay para los automovilistas, debido a que hay tolerancia cero con el consumo de bebidas alcohólicas para conductores. Multas y retiro de licencia de conducir es a lo que se exponen los que no cumplen la ley. Ni una copa de vino, ni un sorbo de whisky. Nada.

En tiempos de vacaciones, surgió otra alarma desde el balneario La Paloma de Rocha y es por el helado de sambayón.





Es que un joven argentino denunció a la televisión local que las autoridades le impusieron una multa y le retiraron el registro de conducir porque -dice- el test de alcoholemia le dio positivo sin haber bebido vino, whisky, cerveza o similares. Y asegura haber consumido únicamente helado de sambayón, que se elabora con vino garnacha.





"Me toman a mí, me da positivo, me retienen el carnet [pero yo] no había consumido alcohol", dijo el turista argentino Leandro Golsan al Canal 10 de TV. Recordó que había comprado varios kilos de helado para un almuerzo familiar.





"Fue en la heladería Gellato, compramos de varios gustos, dentro de los cuales estaba el de sambayón", dijo una familiar del joven, quien destacó que no sabía que ese sabor se hacía con algo de alcohol.





La policía lo paró para una inspección de rutina y el test dio que tenía 0,38 gramos de alcohol en sangre, por lo que le aplicaron una multa de "15 unidades reajustables" (una medida que se ajusta por la evolución de salarios) que equivale a $ 16.491 uruguayos, algo más de 500 dólares.





El responsable de la heladería, Nicolás Terreu, dijo que en 16 litros de helado de sambayón hay un litro de vino garnacha, que tiene un 10% de alcohol.

El exalcalde de La Paloma y dueño de otra heladería, Alcides Perdomo, dijo que no puede haber mucho alcohol en los helados: "Tiene que ser una medida que se adapte, porque el helado es anticongelante y si pasa determinada cantidad, el helado no se hace".

¿Las heladerías deben advertir de que hay helados con alcohol? El vocero de Control de Alimentos de la Intendencia de Rocha, Carlos Redín, dijo que esas advertencias van en etiquetas de productos elaborados pero no alcanzan a los artesanales. Y agregó: "De repente en un restaurante el cheff le da un toque con alguna bebida alcohólica como puede ser un strogonoff con flameado y eso puede tener alguna graduación de alcohol".

¿Cuánto alcohol hay en el sambayón?