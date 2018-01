Mirá el informe que muestra los excesos de los jóvenes argentinos en Chile

Embed

Como todos los veranos, los jóvenes argentinos invaden las costas chilenas. Uno de los lugares favoritos es Reñaca. Allí se ven escenas de descontrol, con adolescentes y otros jóvenes tomando alcohol. También abundan las peleas y la música a todo volumen. Esto genera las quejas no sólo de los chilenos, sino de aquellos que van a vacacionar buscando descanso y relax.Tampoco faltan las provocaciones, en este caso a través del fútbol, donde se les recuerda a los chilenos que no van al mundial de Rusia 2018 a través del cántico "el que no salta no va al mundial".