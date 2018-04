Mató y cocinó al perro de su vecino y lo invitó a comer

Un granjero de 62 años mató al perro de su vecino en Corea del Sur, lo cocinó y posteriormente invitó a la inadvertida víctima a comerse a su propio can. El hombre confesó su crimen luego de que otro vecino lo delatara ante la familia dueña de la mascota.



"Habíamos recorrido toda la ciudad repartiendo folletos con la foto del perro y una recompensa de un millón de wones (940 dólares)", indicó a AFP la hija de la víctima. "Cuando llegué a la casa del hombre, expresó simpatía, y nos prometió hacernos saber si encontraba al perro", agregó.



Los afectados habían anunciado el extravío de su corgi de dos años el pasado 4 de marzo en la región de Pyeongtaek. Según indicó la Policía este miércoles, el sujeto secuestró al can y lo estranguló hasta la muerte antes de cocinarlo.



"Incluso invitó a algunos vecinos a compartir una comida con carne de perro, incluido a mi padre, que no aceptó la invitación ya que no come carne de perro", indicó la joven en condición de anonimato.



Tras darse cuenta del crimen, la hija lanzó una petición online que ha recopilado cerca de 15.000 firmas para garantizar que el sujeto sea castigado severamente. En Corea del Sur, país donde se consume cerca de un millón de perros al año, una nueva ley expone a los abusadores de animales a hasta dos años de prisión.