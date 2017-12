Macri dio un mensaje a Trump en la apertura de la Organización Mundial del Comercio

El presidente Mauricio Macri inauguró la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se desarrolla en Buenos Aires con un discurso muy crítico del proteccionismo, que tiene en Donald Trump a su expresión actual más poderosa.





"No podemos trabajar en un sistema donde el otro es el proteccionista o el que no cumple las reglas. Los problemas de la OMC se resuelven con más OC, no con menos OMC", afirmó Macri en lo que pareció una alusión casi directa al presidente de los Estados Unidos, que analizó en más de una ocasión, directamente retirar a su país de la OMC.