Por su parte, el mexicano Excelsior aseguró que la derrota de la ex presidente "tranquilizará a los inversores que temían a sus políticas económicas de profunda intervención estatal".

Finalmente, desde Estados Unidos tanto The New York Times como The Wall Street Journal destacaron que se trató de una victoria clave que automáticamente posiciona a Macri para una reelección, al tiempo que "envalentonará" a los rivales peronistas de Cristina Kirchner.