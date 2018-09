Lula dio marcha atrás con su candidatura a presidente

El encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistió de presentar su candidatura como primer mandatario de Brasil en las próximas elecciones y su compañero de fórmula, Fernando Haddad será oficializado este martes para representar al Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones del 7 de octubre.





Si bien los abogados de Lula intentaron hasta último momento extender hasta el 17 de septiembre los plazos para hacer que el ex presidente pudiera encabezar la fórmula partidaria.





Sin embargo, finalmente trascendió la decisión del mandatario de desistir de su presentación, según destacan diversos medios entre ellos el portal de diario Clarín.





Así Fernando Haddad, ex ministro de Educación y ex alcalde de San Pablo reemplazará a Lula con la difícil misión de atrapar parte del electorado del popular ex mandatario. De esta forma se decidió cumplir con los plazos fijados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que había intimado a la coalición Brasil Feliz de Nuevo a concretar el rearmado en un lapso de 10 días.





La decisión se adoptó ante la certeza de que una prórroga en la decisión disminuiría las chances de Haddad. Según una encuesta del Instituto Datafolha, Haddad logró salir del 4% para trepar a 9%. Esto lo coloca prácticamente en paridad con el socialdemócrata Geraldo Alckmin y la ecologista Marina Silva, ambos con 11% de intenciones de voto, en condiciones de disputar una segunda vuelta con Jair Bolsonaro.





(Fuente: Diario Uno)