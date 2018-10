Las estremecedoras declaraciones de un femicida: "Si salgo voy a seguir matando mujeres"

El acusado se llama Juan Carlos y las terribles confesiones las hizo con un médico. La entrevista se difundió en las redes sociales.





"Prefiero mil veces que coman los perritos y las ratas, a que ellas sigan caminando por ahí", agregó.

"Si salgo, de una vez le digo a los policías, voy a seguir matando mujeres", advirtió el sospechoso. "Uno porque a veces no me deja dormir, y dos, por el odio que les tengo", señaló. Según Juan Carlos 'N', comenzó a cometer los crímenes después de que su esposa lo abandonara por otro hombre. "Si yo no fui feliz (...), nadie lo va a ser".





Asimismo, comentó que de niño fue abusado sexualmente por una mujer, y que su madre le era infiel a su padre e incluso intentó apuñalarlo por la espalda.





El detenido dijo que lo que él hace "está bien", porque está "limpiando el mundo de porquería".