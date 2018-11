La tensa relación familiar entre Máximo y Carlos Saúl

Bolocco sostuvo que ese pedido se produjo un día antes de la intervención quirúrgica. "Él (por Máximo) no tenía muchas ganas de hablar con su papá. El día antes de la operación sí me dijo que quería hablar con él. Lo más importante era mantenerlo a él tranquilo", agregó la ex Miss Universo chilena en conferencia de prensa.





La conductora chilena y el ex presidente argentino mantienen una más que tirante relación desde hace años e incluso el mismo Máximo reveló en varias ocasiones que no tenía un trato fluido con su padre.





En ese sentido, el adolescente afirmó en las últimas entrevistas que él consideraba como su papá a José Patricio "Pepo" Daire, la pareja de su mamá desde hace un tiempo.





Bolocco contó que su hijo le dijo "Que pase, mamá, sólo él", en referencia a Carlos Menem, ya que el ex mandatario nacional había viajado a Chile junto a sus hijos Zulemita y Carlos Nair.





El senador riojano llegó a Chile una vez que terminó la operación de su hijo y regresó el sábado a la Argentina.





En ese aspecto explicó: "Yo tengo muchas obligaciones y tengo que estar con mis colegas. Hay mucho que hacer todavía en Argentina".





De todas maneras, se mostró tranquilo porque la operación de su hijo había salido bien, más allá que la vuelta a Buenos Aires la haya concretado 48 horas antes del cumpleaños número 15 del adolescente.





Respecto a ese tema, una periodista le comentó a Bolocco que sorprendió que Memen "no se quedara para el cumpleaños" y la conductora trasandina le respondió: "Así ha sido siempre la cosa".