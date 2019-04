La policía británica arrestó al fundador de WikiLeaks

"Si alguien violara sus derechos, el Ecuador tendría el deber de pedir que se suspenda esa violación", aclaró el ex canciller José Ayala Lasso. Según estimó el procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, la condena por incumplir su arresto domiciliario "no rebasaría los seis meses" y Londres ha dado garantías de que "no sería deportado o extraditado a ningún otro país", promesa que podría ser presionada por el gobierno estadounidense.