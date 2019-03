La hermana de uno de los cantantes de One Direction murió de un paro cardíaco

Una nueva pérdida familiar entristece al cantante Louis Tomlinson. Tras el fallecimiento de su mamá en 2016, su hermana de 18 años murió inesperadamente el jueves de un paro cardíaco.





Félicité Tomlinson estaba acompañada en su departamento en Earls Court, al oeste de Londres, cuando cayó al piso. Los paramédicos llegaron al lugar luego de recibir la llamada de emergencia, la intentaron reanimar, pero no pudieron.





Louis, el mayor de siete hermanos y juez en el reality show The X Factor, recibió la noticia mientras trabajaba en en la misma ciudad donde falleció Félicité. El músico, conocido por su participación One Direction, canceló de inmediato la presentación de su nuevo sencillo que realizaría en el Comic Relief, un evento de caridad organizado por la cadena BBC.





Según recogió TMZ, la muerte de Félicité sorprendió porque nunca mostró indicios de tener problemas en el corazón. De igual forma, el Daily Mail indicó que la Policía no encontró señales de drogas en el inmueble. Por ahora, se esperan los resultados de la autopsia y exámenes toxicológicos.





La madre del músico murió en 2016. Hace tan solo unos días, Louis la recordó en su emotiva nueva canción, Two of Us.