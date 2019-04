La desnudó, la golpeó con un caño y le rapó la cabeza por haberse negado a bailar con sus amigos

"Me sacó la ropa en frente de sus empleados. Ellos me sostuvieron mientras él me afeitaba la cabeza", cuenta Asma Aziz en su publicación. "Después me ataron a una tubería y me pegaron con un caño de metal", agrega.





Según el relato de la mujer, Faisal, con quien lleva cuatro años casada, se mostraba como una persona muy cariñosa al comienzo de la relación. Sin embargo, con el correr de los meses comenzó a golpearla, especialmente cuando se encontraba en estado de ebriedad.





Esa noche, su marido había llevado a dos amigos a su casa, y le había pedido que tomara alcohol y bailara para ellos. "Cuando me negúe, él me ató y comenzaron a torturarme", afirmó.

Embed





En el video, Aziz cuenta que logró escapar milagrosamente de su casa, ya que su esposo comenzó a perseguirla y a golpearla para evitar que huyera. Una vez afuera, se dirigió a toda velocidad a una comisaría cercana, pero los oficiales se negaron a ayudarla. A cambio de cumplir con su trabajo, le pedían que pagara una coima de Rs5,000.





Desesperada y sin tener a quién acudir, la mujer decidió publicar la historia a través de sus redes sociales. Afortunadamente, el video en que relata el hecho se hizo viral rápidamente y llegó a Shireen Mazari, la ministra de Derechos Humanos de Pakistán.





"Mi oficina fue notificada y la Policía ya arrestó a ambos acusados. Uno de los detenidos es Faisal, su marido", escribió este jueves la funcionaria en su cuenta de Twitter. El examen médico de Aziz determinó que tenía mútiples moretones en su brazo izquierdo, lastimaduras e hinchazón en ambas mejillas, un corte en la mano, inflamación en su ojo derecho y que sufrió de mareos producto de la golpiza.