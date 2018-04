La defensa de Lula apeló a la Corte por los errores de proceso del juez Moro

Anoche, la defensa del ex presidente apeló al Supremo Tribunal Federal para evitar su detención bajo el argumento de que no se agotaron todos los recursos procesales.

La defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva apeló anoche al Supremo Tribunal Federal para evitar su detención bajo el argumento de que no se agotaron todos los recursos procesales, se informó oficialmente.



En el recurso, la defensa dice que la orden de detención de Lula violó el régimen procesal ya que no se habían agotado los trámites.



La cámara de apelaciones de Porto Alegre decidió saltearse estos pasos de rigor y envió el caso a Moro, que en cuarenta minutos emitió la orden de detención.



Esta apelación de último momento recayó en el juez Edson Fachin, uno de los que rechazó el habeas corpus de Lula el miércoles.



Según trascendió, Lula negocia su entrega y trata de ganar tiempo dentro del Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo mientras pesa sobre él una pena de 12 años y un mes de cárcel.



Sin embargo, anoche y desde Twitter, la dirigencia del Partido de los Trabajadores salió a cuestionar esas versiones. "No son verdad muchas de las cosas que dicen algunos medios de comunicación que hacen campaña contra Lula y según los cuales hay entregas y negociaciones", sostuvo la presidenta del partido, Gleisi Hoffman.





Durante la mañana, en el sindicato paulista de los Metalúrgicos, tendrá lugar un festival de música en apoyo a Lula. Más tarde, los simpatizantes del ex presidente concurrirán a una misa en memoria de MarisaLetícia Rocco, la esposa de Lula, quien murió en febrero del año pasado.





Télam