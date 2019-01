La causa del divorcio más caro del mundo: una joven atractiva

El fundador de Amazon, Jeff Bezos y su esposa MacKenzie se separon tras 25 años de matrimonio. Bezos es actualmente la persona más rica del mundo, con una fortuna que se estima en 137.000 millones de dólares. Ahora tendrá la mitad, mientras que su ex esposa ha pasado a ser la mujer más rica del mundo. La razón del divorcio con más ceros de la historia: la espléndida presentadora latina de televisión Lauren Sánchez. Pero el divorcio fue amistoso, sin gritos, ni denuncias estridentes. La prensa amarilla quedó decepcionada: los Bezos no le proveyeron del habitual material morboso que tanto gusta a sus lectores. Pero la prensa igual se las ingenió, al acceder a los presuntos mensajes eróticos que Bezos le enviaba a su amada.

Tras conocerse la separación han surgido las razones del que era un matrimonio ejemplar para poner fin a 25 años de convivencia. Y la causa es una vieja amiga de la relación: la reconocida presentadora y empresaria Lauren Sánchez, famosa en Estados Unidos. Según el medio TMZ, Jeff Bezos decidió divorciarse porque salía con Lauren Sánchez, quien a finales de 2018 puso fin a su vez a su matrimonio con Patrick Whitesell, un conocido productor de artistas de Hollywood.

Fuentes cercanas a la familia le habrían señalado a TMZ que Bezos y Lauren se veían luego de la separación de la mujer, quien fue amiga del dueño de Amazon y su esposa durante más de 10 años: ambas parejas tenían residencias en Seattle, lo que hizo que salieran juntos más de una vez. Lauren Sánchez además de presentadora de TV es dueña de un helicóptero y de una compañía de producción. Ahora esa fortuna será apenas un anexo minúsculo en su declaración impositiva.

Con el divorcio Bezos dejó de ser el hombre con más dinero en el mundo. La fortuna deberá ser repartida en partes iguales, según las leyes den EEUU. No hubo acuerdo prenupcial, como se estila en Hollywood. Bezos, de 54 años, y MacKenzie, de 48, se casaron en Nueva York, un año antes de que el empresario creara Amazon.

"Tras un largo periodo de exploración del amor y separación de prueba, hemos decidido divorciarnos y continuar nuestras vidas compartidas como amigos", expresó la pareja a través de un comunicado en la cuenta de Twitter del empresario publicado esta semana.

La pareja que tiene cuatro hijos habría tomado la decisión de común acuerdo. "Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado y profundamente agradecidos de cada uno de los años que hemos estado casados. Si hubiésemos sabido que nos separaríamos después de 25 años, lo haríamos todo de nuevo", agrega el comunicado.

MacKenzie es autora de varias novelas y es la presidenta ejecutiva de la organización contra el abuso ByStander Revolution, lanzada junto a su esposo en 2014.

El hasta ahora magnate más rico del planeta dejó de serlo: desde hoy ocupará "sólo" el séptimo lugar. Y su ex esposa, Mackenzie es ahora la mujer más rica del planeta. El comunicado de la pareja no puede estar más alejado del estilo ruidoso de las rupturas matrimoniales de Hollywood, que tanto gusta a la prensa amarilla de todo el mundo. Bezos y su ex esposa han defraudado sin dudas a la industria de los chismes y escándalos.

El abogado Laurence Hirsch, que representa a clientes en divorcios de alto patrimonio en Jaburg Wilk, Arizona, le dijo a CNN que puede saber rápidamente qué parejas pueden beneficiarse de la mediación y evitar pelearse en el tribunal. "Ambas partes acuden a sus abogados y dicen que 'esto no funcionó. No odio a mi cónyuge ni lamento haberme casado con él o ella", ejemplificó Hirsch, quien no está involucrado en el divorcio de Bezos.

Encendidos mensajes

La revista National Enquirer ha publicado mensajes que se intercambiaron Bezos y su amante. Además, el dueño de Amazon le habría enviado imágenes de su pene.Acá siguen algunos de los mensajes, siempre según la publicación citada: "Te echo de menos. Quiero besarte ahora mismo y penetrarte lenta y suavemente. Y tal vez por la mañana te despierte y no sea tan amable contigo". Otro: "Quiero emborracharme un poco contigo esta noche. No de caerme. Solo un poco. Quiero hablar contigo y que planeemos cosas. Escucharte y reírnos... Quiero estar contigo. Quedarme dormido contigo y levantarme mañana y leer el periódico contigo y tomar un café contigo". "Quiero olerte, quiero respirarte. Quiero abrazarte muy fuerte, quiero besarte los labios. Te quiero. Estoy enamorado de ti"."Tu energía e ideas, tu competencia y espíritu me encienden. Me haces ser mejor. Estás destinada a mí ". Como se puede observar, el hombre más rico del mundo tiene un erotismo encendido.