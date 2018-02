La argentina sobreviviente de la masacre en Miami: "Recuerdo verlos muertos allí y yo pisando su sangre"

/// Por María Eugenia Vega

Sol Duarte (14) es la única argentina que sufrió en carne propia lo que ocurrió dentro de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida donde se produjo la masacre que terminó con la vida de 17 personas en Miami. Ella pensó que se iba a morir, pero hoy puede contar la historia y lo hizo a través de sanjuan8.com. Este jueves se sentía muy dolida por lo ocurrido y preocupada, principalmente, por el estado de salud de uno de sus amigos que permanece internado. Ella aún no tiene noticias y eso la angustia.





La tarde de la masacre faltaban 20 minutos para terminar la jornada. Sol había creído escuchar la alarma contra incendios y por eso salió corriendo despavorida por las escaleras para irse del edificio porque así lo marca el protocolo, pero estaba en un error como todos los demás. Cuando llegó cerca de la puerta principal escuchó disparos y gritos. Fue suficiente para que se volviera hacia su aula de 8vo año y se encerrara junto a todos sus compañeros por más de 2 horas. Para esa altura pudo tener contacto con su familia y les aseguró que estaba bien, aunque la angustia la superaba.





La respiración acelerada, la falta de aire, el llanto y las súplicas celestiales dominaban ese momento que se hizo eterno para la única argentina que presenció y sobrevivió a tal masacre. A esa altura los recuerdos de lo que vio cuando bajó las escaleras estaban latentes. Mucha sangre por todos lados y los cadáveres dispersos por todo el piso. Sol aún está shockeada, pero no tiene miedo, más bien la angustia la idea de tener que volver a caminar por esa escena sabiendo y sintiendo a flor de piel lo que ocurrió allí.





"El tipo estaba ahí parado con el arma y empezó a disparar al azar. Mató a un montón de personas y hubo desaparecidos en ese momento. Eran cuatro, lamentablemente los encontraron muertos", relató Sol a sanjuan8.com, en comunicación telefónica con Miami.





La joven recuerda que fue llevada por un policía a otra de las aulas de la institución. Allí se encontró con su mejor amiga y se fundieron en un abrazo. Para ese entonces los nervios eran insoportables. "Mi hermana se enteró por la tele y comenzó a llamar a mi papá para avisarle lo que estaba ocurriendo. De inmediato se comunicaron conmigo", contó.





La cordobesa de 14 años vive hace 2 en ese estado norteamericano. "Iba todos los días a la escuela sin miedo. Nos juntábamos con mis amigos y nos divertíamos como todos. Nunca creí que esto iba a suceder", dijo y remarcó que este es "su primer atentado" como si fuese un evento que puede volver a ocurrir. "La escuela a la que yo asisto es la mejor de todas. Nunca nadie llevó armas de fuego ni nada por el estilo. Ahora la reputación de ese establecimiento bajará", opinó.





Ahora las autoridades trabajan en un nuevo protocolo para la institución. Todavía no hay fecha de vuelta a clases, pero Sol se prepara psicológicamente porque aún no quiere regresar. "Pienso que vi muertos a las personas que conocía. Me los imagino muertos. Yo pisando su sangre. Volver a ese lugar es muy feo", lamentó.





atacante florida.jpg Cómo fue la masacre

Fue una cacería humana. Luego de ejecutar múltiples disparos que acabó con la vida de más de una docena de personas, el atacante huyó camuflandose como una víctima más en esa estampida, pero la Policía lo atrapó finalmente a un kilómetro del lugar.

Se trata de un joven de 19 años que actuó con premeditación con un fusil AR-15 y una gran cantidad de municiones. Las hipótesis por estas horas son muchas, pero las autoridades están seguros de que se trató de una situación personal.