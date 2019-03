Increíble: una ballena se tragó a un buzo y lo escupió en una playa de Sudáfrica

Rainer Schimpf, de 51 años, estaba fotografiando a un tiburón cuando una ballena se lo tragó, a unos 40 kilómetros del puerto Port Elizabeth, al este de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

"Supe al instante lo que había sucedido. Sabía que una ballena había venido y me había llevado, y yo, de manera instintiva, contuve el aliento, asumiendo que volvería a zambullirme y me escupiría en algún lugar de las profundidades del Océano Índico", dijo Schimpf en The Telegraph.

El buzo estaba junto a un equipo cuando la ballena lo engulló y, momentos más tarde, lo escupió en una playa.

Schimpf es director de la compañía Dive Expert Tours, que organiza buceos para aficionados y profesionales para observar la vida marina.

(Fuente: A24.com)