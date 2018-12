Impresionante: un niño autista hizo la mejor réplica del Titanic con Lego

¿Has visto alguna vez una réplica tan perfecta del Titanic?, si tu respuesta es no entonces en este artículo te la mostraremos.









Esta es posiblemente la mayor réplica del Titanic, misma que ha sido construida en poco más de 11 meses o podríamos decir que tiene invertidas 700 horas. Esta magnífica obra ha sido creada por Brynjar Karl Bigisson de Reykjavik en Islandia, quien solo tiene 10 años y es autista.





El jovencito quien ahora ya tiene 15 años, construyó la réplica con 56 mil piezas de Lego. Esta tiene 8 metros de largo y 1.5 de altura.









Brynjar comentó que desde los 5 años comenzó a jugar con Legos y pasaba horas construyendo cualquier cosa.









¨A veces me he basado en manuales de instrucciones para construir y otras veces sólo he usado mi imaginación¨, comentó Brynjar.









Por un tiempo su mayor pasión fueron los trenes pero fue cuando su abuelo lo llevó a pesar en un barco, cuando este acabó acaparando todo su interés, en aquel entonces tenía 10 años y sabía lo suficiente del Titanic.













¨Cuando viajé por primera vez con mi mamá a Legoland en Dinamarca y miré por primera vez todos esos increíbles modelos de aviones, barcos y casas, comencé a pensar en mi propio modelo de Lego. Luego me surgió la idea de construir un modelo del Titanic de Legos¨, agregó el joven.





Este fue un proyecto un tanto familiar pues contó con la ayuda del abuelo Ogmundsson que es ingeniero y la madre del jovencito. El abuelo redujo el modelo original del Titanic para el tamaño del Lego, también ayudó a su nieto a descifrar el número exacto de piezas de Lego que se necesitarían.









¨Si no hubiera sido apoyado nunca hubiera podido hacer realidad mi sueño¨, comentó Brynjar.









Algunos familiares y amigos le hicieron donaciones para que pudiera comprar las piezas necesarias para crear el modelo.









El joven comenta que el logró abrazar su autismo a través de la construcción de esta réplica del barco más famoso del mundo.









Al principio comenta que tuvo problemas para comunicarse, lo cual lo hizo sentir decepcionado y solitario, sin embargo, ahora tiene más confianza en sí mismo e incluso ha comenzado a dar entrevistas sobre el proceso de esta maravillosa construcción.









¨Cuando inicié este proyecto, en la escuela había un profesor de apoyo que me ayudaba en todas las actividades y tareas, pero ahora puedo estudiar sin ningún apoyo. Mis calificaciones han mejorado y ahora me he hecho amigo de varios compañeros. He tenido la oportunidad de viajar, explorar y conocer gente increíble¨, concluyó Brynjar.









La madre del joven comentó que al principio no tenía idea de cómo sería el futuro de su hijo con autismo y se preocupó por todos los obstáculos que este podría llegar a enfrentar. Ahora está muy feliz por poder compartir con padres de otros niños con autismo que es posible salir adelante y hacer sueños realidad.









¨Brinde ayuda a su hijo cuando este quiere realizar una misión, un sueño o un objetivo y lo vea loco por él. Escuche con atención y trate de encontrar maneras de apoyarlo y ayudarlo. Puede llegar a ser la mejor inversión que realice para él¨, comentó la madre del joven.









¿Qué te parece esta fabulosa réplica? Mucho trabajo, esfuerzo y creatividad invertidos ¿no crees?