Guaidó reapareció y le pidió a los venezolanos que salgan a las calles otra vez

En un mensaje que difundió en redes sociales desde un lugar desconocido, el líder opositor venezolano Juan Guaidó llama a sus seguidores a salir a las calles el 1° de mayo para continuar las acciones contra el gobierno. "Empieza la fase final de la Operación Libertad", dijo en el mensaje.

También afirmó que el presidente Nicolás Maduro "no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas", pero no ofreció detalles sobre el alzamiento que protagonizó un grupo de uniformados en apoyo al dirigente más temprano.

En un video de casi tres minutos de duración, Guaidó llamó a "toda Venezuela a las calles" para continuar con las movilizaciones en reclamo de la salida de Nicolás Maduro.

"Maduro no tiene respaldo ni respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones", afirmó.

El video, de escasa calidad, muestra a Guaidó en una imagen prácticamente fuera de foco, sentado a un escritorio en el que destaca -en la oscuridad- la silueta de Simón Bolívar.









"Podemos lograr el cambio en Venezuela, mi agradecimiento a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad", insistió.





"Iniciamos la fase final y estaremos de forma sostenida en las calles hasta lograr el cese de la usurpación", arengó Guaidó en su mensaje.