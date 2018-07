Grecia arde en llamas en el peor incendio forestal de la década: crece el número de muertos

Las imágenes desoladoras dieron la vuelta al mundo. Grecia es azotada por uno de los incendios forestales más potentes que se registraron en Europa y que ya provocaron la muerte de por lo menos 79 personas y 187 heridos, según los bomberos que trabajan en la zona.

Las expectativas no son buenas. Las autoridades buscan todavía a decenas de desaparecidos entre los destrozos generados por las llamas, las cenizas acumuladas, bloqueados en sus casas o en vehículos carbonizados en las localidades de Mati y Rafina, en los alrededores de Atenas , capital del país.

Incendio forestal en Grecia: aumentan a 79 los muertos mientras buscan desaparecidos entre las cenizasIncendio forestal en Grecia: aumentan a 79 los muertos mientras buscan desaparecidos entre las cenizas.

"Me temo que hay otras víctimas y personas desaparecidas, especialmente personas ancianos", dijo el concejal de Rafina Myron Tsagarakis.

Si bien la mayoría de los focos que amenazaban zonas pobladas ya está bajo control, en el monte Gerania sigue ardiendo un incendio en la cumbre. Bomberos chipriotas y dos aviones de extinción de Italia participan en las labores contra el fuego.

Búsqueda desesperada

Los socorristas continúan con la difícil tarea de rescatar a las personas que podrían haber quedado atrapadas entre los cientos de viviendas y vehículos quemados.

"Vi las llamas frente a la ventana del hotel, creí que iba a explotar", contó Alina Marzin, una turista alemana de 20 años que el lunes por la noche se encontraba en el hotel Capo Verde de Mati con sus padres y su hermano.

"Es terrible ver gente a tu lado ahogándose y no poder ayudarlos. Es trágico", dijo uno de los sobrevivientes al diario The New York Times.

El fuego comenzó el lunes, cuando un incendio declarado en un monte cercano a la zona fue avivado por vientos de 100 km/h. Y los estragos causados en pocas horas conmocionaros al país, que vive una tragedia nacional: ayer 26 cuerpos carbonizados, incluidos niños pequeños, fueron encontrados en una casa de Mati, abrazados en grupos, "en un último intento por protegerse", contó un socorrista.

Algunos residentes encontraron la salvación al escapar hacia la playa, a pocos metros de distancia, donde muchos de ellos tuvieron que permanecer más de una hora en el agua.

Este miércoles llegaron más de 300 ingenieros a la zona del siniestro para acelerar el inventario de daños. Autoridades y voluntarios trabajan para ayudar a los afectados, con colectas y distribución de agua, comida y ropa, mientras que las personas sin casa fueron trasladadas a hoteles.

Ayuda internacional





"Hoy Grecia está en duelo", declaró el primer ministro Alexis Tsipras, al anunciar en un mensaje televisivo tres días de duelo en el país. Grecia activó el mecanismo europeo de protección civil y cuenta con la ayuda, especialmente en medios aéreos, de España, Francia, Israel, Bulgaria, Turquía, Italia, Macedonia, Portugal y Croacia.

"La Comisión Europea no escatimará en sus esfuerzos por ayudar ", tuiteó su presidente Jean-Claude Juncker. "El dolor de los siniestrados nos afecta a todos", afirmó por su parte la canciller alemana Angela Merkel.

El papa Francisco transmitió "su profunda tristeza", mientras que el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg expresó "la solidaridad" de la Alianza.