Fue drogada y violada y diseñó una servilleta especial para evitar otros casos iguales

Uno de los primeros consejos que nos dan cuando empezamos a salir por la noche a discotecas es que nunca dejemos nuestra copa sin vigilar. Eso es lo que siempre hacía Danya Sherman, una estudiante estadounidense que estaba de Erasmus en España cuando la drogaron y violaron.





Danya le dejó su copa a un amigo con el que estudiaba y en el que confiada, y fue él quien la drogó y agredió sexualmente. Por eso, decidió crear una servilleta inteligente, KnoNap, 'The Napkin That Knows'.





Esta servilleta es capaz de analizar 26 de las 40 drogas más habituales que se utilizan para este tipo de agresiones, y el objetivo es prevenir a las víctimas una vez se ha echado la droga en su copa.





"Cada servilleta actúa como una servilleta normal, pero al mojar una de sus esquinas con la bebida, cambia de color si detecta alguna sustancia", explica Danya en The Independent.





Actualmente, el producto ha recibido fondos de la universidad de Georgetown, donde estudia Danya, así como ayuda empresarial de Halcyon Incubator.