Francisco recibió al presidente de Ecuador

El papa Francisco recibió este sábado al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con quien habló sobre el cuidado de la Amazonía, luego de la condena de este miércoles al vicepresidente del país sudamericano, Jorge Glas, acusado por corrupción vinculada a la empresa brasileña Odebrecht.



El pontífice recibió a Moreno, en una reunión a solas de 42 minutos en la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano, en el que fue el primer encuentro entre ambos.



"Bienvenido", lo recibió Jorge Bergoglio antes de iniciar una reunión en la que estuvo presente el cuidado del ambiente, especialmente del Amazonas, para la que el pontífice anunció ya un sínodo especial que se hará en el Vaticano en 2019.



El mandatario, que estuvo acompañado por su canciller María Fernanda Espinoza, los ministros de Turismo y Gestión Política y otros asistentes, le obsequió tras la reunión una caja de plata de un artista ecuatoriano de las Islas Galápagos.



"Nunca he ido, pero tienen un buen obispo. Un excelente obispo, un joven franciscano", le agradeció Bergoglio, que también recibió de Moreno una caja "con todas las variedades de chocolate del Ecuador", según le presentó Moreno.



"Esto es una ayuda para los que necesitan colesterol", dijo Francisco.y un sombrero artesanal.

Francisco le regaló una escultura de un olivo "porque esta es la misión de los gobernantes, la paz", según le explicó, además de los ejemplares de sus exhortaciones Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia y de la encíclica Laudato si'. "Es sobre el cuidado del ambiente, que hablamos de la Amazonia", le explicó Bergoglio.



Tras la reunión con el Pontífice, Moreno se encontró con el secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin.



La jornada oficial de Moreno en la capital italiana terminó con un acto en los museos vaticanos en el que recibió una "tzantza", una cabeza reducida de la tribu ecuatoriana Shuar que estaba en conservación en los museos de la Santa Sede desde 1925 y que será llevada al museo etnográfico Pumpapungo de Cuenca, en el sur del país sudamericano.



Moreno, en su cargo desde mayo de este año tras imponerse como candidato del frente Alianza País, aseguró que entre los temas en la agenda con el pontífice estuvieron la "iniciativa amazónica, que pretende un desarrollo sostenible de la Amazonía, con la participación de todos los países de la cuenca amazónica" así como "la migración", considerando la amplia colonia de ecuatorianos que vive fuera de su país.



La reunión se dio apenas 72 horas después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador sentenciara a Glas a seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.



Glas fue también vicepresidente del anterior mandatario, Rafael Correa, quien acusa a Moreno de impulsar las causas de corrupción contra sus ex colaboradores que se mantienen en el gobierno ecuatoriano.



En ese marco, ayer Correa y su ex canciller Ricardo Patiño presentaron denuncias ante la Organización de Estados Americanos por la supuesta alteración del orden constitucional en Ecuador y solicitaron la aplicación de la carta democrática del organismo, ante lo que el secretario general del organismo regional Luis Almagro aseguró vía Twitter que se hará un "informe técnico jurídico sobre situación institucional".

Luego de ver al Papa, Moreno viajará a España, donde será recibido por el rey de España, Felipe VI.