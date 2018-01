Francisco en Chile: el Papa visitó una cárcel de mujeres

Durante su visita por Chile, el Papa Francisco incluyó una recorrida en la cárcel de Santiago, en donde están recluidas 620 mujeres. El pontífice se acercó al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín para "transmitirles la paz que necesitan para aplacar sus tormentos".





Es la primera vez que Francisco visite una cárcel femenina. "Aquí están las mujeres más pobres, las que han sido excluidas de la familia, educación y salud", aseguró la madre Nelly León, que está a cargo de la actividad pastoral en esa prisión hace 13 años.





La reunión privada fue en el gimnasio de la prisión. Las presas decoraron el lugar con más de 7500 papeles de colores, con diferentes tipos de mensajes para darle la bienvenida al Papa.





Una de las mujeres tuvo la posibilidad de hablar en nombre de sus compañeras y relatarle a Francisco cómo vivió su condena desde la maternidad.





Las palabras de Francisco a las mujeres





El pontífice resaltó la importancia de reconocer los errores. Desde la Iglesia Católica hasta cualquier persona. "Pedimos perdón a todos los que herimos por nuestros delitos. Todos tenemos que pedir perdón, eso nos humaniza", señaló.





"Estar privadas de su libertad no es sinónimo de perder esperanza. No quiere decir dejar de soñar. No es lo mismo que estar privados de la dignidad. Eso no se toca, se cuida, se custodia", aseveró el Papa. Y remarcó la importancia de mirar adelante y no perder la fe durante el camino.





Con respecto a la reinserción, Francisco manifestó que la sociedad está obligada a volver a aceptarlas. "Una condena sin futuro, no es una condena. Es una tortura. Ustedes tienen la capacidad de salir adelante", manifestó ante las 620 reclusas.





