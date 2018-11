Falleció Bernardo Bertolucci, director de "El último emperador" y "Último tango en París"

El director de cine Bernardo Bertolucci, ganador del premio Oscar por "El último emperador" en 1988, murió hoy en Roma a los 77 años.

Bertolucci, director además de otros clásicos como "Novecento" y "Último tango en París", falleció esta mañana en la capital italiana tras una larga enfermedad, informó la cadena pública RAI.

Bertolucci, nacido en Parma el 16 de marzo de 1941, había sido galardonado en 2007 con el León de Oro a la carrera en la muestra de Venecia y en 2011 se había alzado con la Palma de Oro honoraria en el festival de Cannes.

El día que admitió "la escena del abuso"





El cineasta Bernardo Bertolucci admitió que la escena de abuso sexual a María Schneider en "El último tango en París" fue real. La secuencia fue realizada sin la aprobación de la actriz francesa, ya que tanto Marlon Brando como el director italiano pactaron no contarle lo que iba a suceder.





La escena más famosa de la cinta, en la que el personaje interpretado por Marlon Brando viola analmente a la coprotagonista usando mantequilla como lubricante, estaba fuera de libreto.





"No quería que Maria fingiese la humillación, quería que la sintiera", confesaba Bertolucci en una entrevista en La Cinémathèque Française de París.





Sin embargo, ante la viralización este año, del video de una entrevista en la que Bertolucci admite que se humilló a la actriz Maria Schneider durante la escena de violación de la cinta, el cineasta salió a hablar y rechazó que se haya tratado de una violación, como han catalogado y repudiado diversas estrellas de Hollywood.





Según el portal TVyN, En un comunicado que el director hizo llegar a los medios de comunicación de Roma, aclaró que la actriz Maria Schneider sí estaba enterada de la violencia a la que sería sometida por el actor Marlon Brando durante la escena, ya que ella leyó el guión.





"He dicho, pero tal vez no he sido lo suficientemente claro, que decidí no informar a Maria del uso de la mantequilla. Queríamos que tuviera una reacción espontánea a ese uso impropio", expresó el director en el comunicado.