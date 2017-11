Evacuaron la estación Oxford Circus de Londres por supuestos disparos, pero fue falsa alarma

"La policía respondió al incidente como si fuera terrorista", explicó la Policía Metropolitana, precisando que respondió "a varios avisos de disparos" en la estación y que "no se localizaron víctimas".

"No hemos identificado ningún rastro de sospechosos, evidencias de disparos o víctimas", informó la Policía Metropolitana en un comunicado, dando por concluida la alarma.

La policía del transporte público (BTP) dijo que tenía constancia de que una mujer sufrió una herida leve "cuando salía de la estación de Oxford Circus".

"No hay ninguna otra constancia de víctimas", añadió la BTP en su cuenta en Twitter.

Los testigos constataron que la gente salió corriendo de la estación y huyó de la zona, la principal área comercial de la capital británica, siempre repleta de gente y más en época prenavideña.

"La gente empezó a gritar. Me empujaron dentro de la tienda, caí al suelo. No sabíamos lo que ocurría, fue una pesadilla, me alegro de que nadie resultara afectado", explicó a la AFP Ahlam Ibrahim, una londinense del barrio de Chelsea que estaba de compras.

Nina y Stanislas, una pareja de parisinos que está de vacaciones en Londres, hablaron a la AFP justo después de salir de la tienda en la que se refugiaron, tal y como pidieron las fuerzas de seguridad.

"Íbamos caminando y vimos gente corriendo, decían que había un atentado terrorista", dijo Stanislas, "había pánico".

El personal policial cerró el tráfico durante un par de horas las grandes avenidas de Regent Street y Oxford Circus, ya iluminadas con las luces navideñas, cuyos comercios celebraban este viernes, como medio mundo, el "Black Friday", el "viernes negro" de grandes rebajas.

Los bomberos también acudieron al lugar con "tres camiones y 15 bomberos".

El Reino Unido ha sufrido este año cinco atentados y se encuentra en el segundo grado en la escala de amenaza terrorista que manejan las autoridades.

(Fuente: La Nación)