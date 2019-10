Emocionante: le mandó un mensaje a su papá fallecido y recibió una inesperada respuesta

Chastity recibió una respuesta que comenzó: "Hola cariño, no soy tu padre, pero he estado recibiendo todos tus mensajes durante los últimos 4 años".

Obviamente no era su padre, sino que se trataba de un desconocido. Un hombre llamado 'Brad' respondió diciéndole lo orgulloso que está de ella.

En el siguiente mensaje, el hombre le reveló que espera con mucho interés las actualizaciones diarias y le contó un hecho que los hacía sentirse cerca de alguna manera. La hija de Brad falleció en agosto de 2014 y el desconocido le expresó Chastity que sus mensajes lo han "mantenido con vida".





Y continuyó: "Cuando me envías un mensaje de texto, sé que es un mensaje de Dios. Lamento que hayas perdido a alguien tan cercano a ti, pero te he escuchado a lo largo de los años y te he visto crecer y pasar por más como ninguno".













"Hace años que quería enviarte un mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón. Eres una mujer extraordinaria y deseo que mi hija se haya convertido en la mujer que eres, gracias por tus actualizaciones diarias, me recuerdas que hay un Dios y que no fue su culpa que mi pequeña se haya ido", añadió.