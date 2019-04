El tremendo relato de un joven abusado sexualmente por dos monjes

"Me hablaba durante horas todos los días. Me decía que lo tenía que dejar entrar en mi corazón y que si no lo hacía no iba a poder sanar las partes de mi corazón que estaban podridas", era lo que le decía el monje Oscar Portillo a Nicolás Bustos Norton, quien denunció que fue abusado sexualmente en el Monasterio Cristo Orante, en el Valle de Uco.









La víctima tiene 27 años, está alejado de la Iglesia aunque no de Dios, y en pareja con una chica. Fue quien denunció los reiterados abusos sexuales que sufrió desde los 17 a los 24 años, cuando vivía en el Monasterio.









"Creo que sigo vivo porque quiero justicia, quiero que esto se sepa y no pase más", dijo Nicolás.



El joven ingresó en el Moncasterio en 2009 para dedicar su vida a Dios: "Para mí, esa era la vida más perfecta. Hoy estoy decepcionado de la Iglesia, no de Dios".