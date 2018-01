Una hora más tarde, Macri se encontrará con Angela Merkel para avanzar en un plan de consenso respecto al G20 que se realizará en Buenos Aires. La canciller alemana debió hacer malabares para contener a Trump, que pretendió imponer sus condiciones de America First a la declaración final del G20 de Hamburgo. En este sentido, el presidente no quiere repetir la experiencia de Merkel y juntos trabajarán para acomodar las presiones de Trump y su particular mirada sobre el comercio mundial y la cooperación multilateral.