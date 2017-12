El Papa Francisco quiere cambiar una parte del "Padre nuestro"

Se trata de la plegaria en latín "Et ne nos inducas in tentationem", la sexta plegaria del Padre que literalmente traduce al español: "Y no nos metas en tentación".





"Padre nuestro que estás en el Cielo.

Santificado sea tu nombre.

Venga a nosotros tu Reino.

Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día.

Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

No nos dejes caer en la tentación.

Y líbranos del mal"





"No es una buena traducción porque habla de un Dios que provoca la tentación", indicó Francisco al canal italiano TV2000.





Sugirió, de esta manera, que se debería cambiar el texto ya que explicó que no es Dios quien conduce al pecado: "Yo soy quien caigo; Él no me está empujando hacia la tentación para ver cómo es que he caído".





"Un padre no hace eso, un padre inmediatamente te ayuda a incorporarte. Es Satanás quien nos mete en la tentación, ese es su departamento", completó.