El Papa explicó por qué no se trata de religión estar en contra del aborto

Fracasado el intento de legalizar el aborto , el papa Francisco aseguró que no está en contra de la interrupción "por religión", sino porque se trata de "un problema humano".





"Sobre el aborto ustedes saben qué pensamos. El problema del aborto no es un problema religioso. Nosotros no estamos en contra del aborto por religión, no. Es un problema humano", sostuvo el Sumo Pontífice.





A bordo del avión papal, volando de regreso a Roma desde Irlanda, el Santo Padre se refirió al tema de manera general y sin hablar específicamente del tratamiento legislativo que tuvo en la Argentina.





"Debe estudiarse desde la antropología. Analizar el aborto partiendo desde el hecho religioso es pasar por encima el pensamiento. Yo nunca permito que se comience a discutir donde está el problema del aborto y se comience desde el hecho religioso. Es un problema antropológico, es un problema humano", reiteró.