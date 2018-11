Pero no se trata de alguien con experiencia en busca de empleo. Se trata de un chico de cinco años de una región en el sur de China que solicita ingresar al primer grado en una escuela privada de Shanghai.

"Espero poder superar a mis padres", reza una cita del chico, que se encuentra entre retratos suyos en los que toca el piano, nada o conduce un auto de juguete.









El currículum, que se filtró a las redes sociales, suscitó una mezcla de fascinación, indignación y debate sobre si a los chicos que estudian en el sistema educativo chino, tan obsesionado con los exámenes, se los está criando como seres sin alma que solo piensan en destacarse.













Algunos pidieron que se arrestara a los padres del chico. Otros se preguntaron si los jóvenes de hoy conocerían la verdadera felicidad, dada la intensa presión por tener un buen desempeño y encontrar buenos empleos. "¿Apenas tiene cinco años?", escribió un usuario en la red social Weibo. "¡Qué miedo!". Aun así, algunos defendieron a los padres y dijeron que solo buscan lo mejor para sus hijos en un sistema fallido.

Yong Zhao, profesor de Educación en la Universidad de Kansas, comentó que el debate reflejaba la ansiedad que sienten los padres chinos por asegurar que sus hijos entren a las mejores escuelas. Según el sistema chino, dominado por pruebas, los resultados determinan a cuáles universidades irán los estudiantes y qué profesiones podrán ejercer.









"No importa cuántas buenas escuelas haya, la gente siempre quiere la mejor", sostuvo Zhao. "La escuela de sus hijos representa un logro para ellos, para los padres. Pero muchos no saben lo que es una buena formación".









No está claro quién preparó el currículum, que estaba dirigido a la escuela bilingüe Shanghai Starriver, y los logros citados no pudieron comprobarse de manera independiente. Así como en los distritos escolares urbanos de Estados Unidos y otras partes, en las ciudades chinas es común que los padres contraten a un instructor para que ayude a sus hijos a entrar en escuelas muy selectas.





Una persona que trabaja en Shanghai Starriver no quiso hacer comentarios. Solo dijo que la escuela no acepta currículums hechos por los padres como parte de su proceso de admisión. Tampoco el padre del chico quiso comentar para no atraer más atención hacia su hijo.













Es sabido que la competencia por entrar a las mejores escuelas de China es despiadada. En algunas ciudades, las personas acaudaladas y con buenos contactos pagan grandes cantidades de dinero, que a veces llaman "donaciones", para conseguir un cupo en los mejores programas educativos.









Xiong Bingqi, subdirector del Instituto de Investigación en Educación del Siglo XXI, en Pekín, explicó que China debía distribuir de una manera más equitativa los recursos educativos y comenzar a evaluar a los estudiantes en aspectos que van más allá de los resultados de las pruebas.









"Hay una competencia para ponerle una calificación a cada estudiante", explicó. "En estas circunstancias, claro que los padres van a querer que sus hijos salgan bien. Así se empeora esta clase de contienda llena de ansiedad".









El CV del chico parece una presentación de PowerPoint, con tablas de crecimiento y dibujos prediseñados sencillos. Incluye comentarios sobre su cociente para tolerar adversidades y sus talentos artísticos. También se dan detalles sobre sus horarios -la hora de la nemotecnia, las de las clases de escritura en inglés, de deportes y de piano-, así como muestras de sus obras artísticas. Por ejemplo, dibujos de perros y peces.









"Nunca lloro cuando me dan inyecciones", dice el CV. "Desde que tenía un año y medio, me levantaba solo cuando me caía. Todos me alababan por ser valiente". El texto concluye con una lista de libros en inglés que ya leyó, como The Hungry Squirrel yBubbles in the Sky, entre otros. Hay una foto de él con la cabeza reposando sobre una de sus manos; tiene una mirada pensativa.









El pie de foto en una imagen que muestra la fachada de la escuela dice: "¿Cuándo me abrirá sus puertas Shanghai Starriver?".

Disputas, estrés, rigurosidad y nuevas medidas

· Severidad: La competencia económica de China con el resto del mundo llevó a establecer exigencias muy altas en el sistema escolar

· Exámenes: El elemento más importante del sistema chino son los exámenes, que luego determinan a qué universidades irán los estudiantes

· Problemas: Las exigencias han creado un ambiente de alto estrés para los estudiantes, que se traslada a problemas mentales y de conducta

· Cambios: Las autoridades acusaron el golpe y ahora intentan tomar cartas en el asunto; el Ministerio de Educación ordenó -por ejemplo- que las guarderías se enfoquen en "diversión y juegos". (Fuente: La Nación).