El cuidado protocolo de la boda de Harry y Meghan Markle

Detrás de una gran celebración, existe un protocolo que debe cumplirse a raja tabla por parte de los novios pero también por parte de los invitados. Todos los asistentes deben tener en cuenta (o deberían) que el evento estará muy alejado de las bodas convencionales, pues se trata de la realeza británica. Y, cómo no va a ser una boda al uso, cada "pequeño detalle" es importante.

Aunque la etiqueta real ha cambiado un poco desde que el príncipe Carlos –padre de Harry– se casó con Lady Diana Spencer en 1981, los protocolos y las normas son los mismos. Así que, por lo pronto, debemos recordar que la impuntualidad no se concibe. Es muy relevante para los británicos (y la casa real no es ninguna excepción) llegar a la hora a la que debe cada uno.

Si los invitados conocen a un miembro de la familia real, los hombres deberán hacer una inclinación con el cuello y, las mujeres, una reverencia

No queda otro remedio que atenerse al estricto protocolo y demostrar las mejores maneras de cada uno. Durante las nupcias, cada invitado tendrá que levantarse cuando se requiera. Pero resulta imprescindible hacerlo cuando llegue la reina o entre la novia. En la iglesia, los invitados se sentarán donde tienen que sentarse y si, durante el acto, sucede que un invitado conoce a un miembro de la familia real, los hombres deberán hacer una inclinación con el cuello y las mujeres, una reverencia.

"No es una reverencia hasta el suelo, porque después no podrías levantarte. Es solamente una inclinación de la cabeza, las manos tras los costados, un pie detrás de otro. Doblando las rodillas pero manteniendo la espalda recta", describe William Hanson, experto en protocolo y etiqueta especializado en la casa real británica, en una entrevista concedida a Efe.

Cierto es que en numerosas ocasiones, Harry y Meghan "han roto" con la tradición británica con gestos como ir de la mano en público, algo que han definido en alguna ocasión como una "preferencia personal". Para Hanson, "no hay una regla específica sobre esto, Harry y Meghan se dan la mano pero William y Kate, no. Depende de la pareja".

Los hombres tendrán que vestir chaqué negro o gris, chaleco y traje; y, las mujeres, vestido de día con chaqueta y sombrero

Sin embargo, el hecho de que esta boda sea "más íntima y pequeña" (porque han pasado de los 1.900 invitados de Kate Middleton y el príncipe Guillermo a poco a más de 600) hace que el ambiente sea más relajado y personal. Al no tratarse de una boda real "oficial" (de un heredero al trono), las recomendaciones de etiqueta y protocolo son menos restrictivas.

Pero que no sean estrictas no implica que haya que saltarse a la torera las reglas con respecto a la vestimenta. Los hombres tendrán que vestir chaqué negro o gris, pantalones grises o a rayas y un chaleco o un traje. Las mujeres, por su parte, deberán lucir un vestido de día por la rodilla, combinado con chaqueta y sombrero, un elemento característico en este tipo de celebraciones. Estas indicaciones están incluidas en las invitaciones que la casa real tiende a acompañar con una guía de protocolo en la que indican cuál es la vestimenta permitida para la ocasión.

¿Y la novia que tiene que hacer al respecto? Desde que se inició en la vida pública de la casa real, Meghan Markle ha aprendido rápidamente el protocolo con ayuda de miembros de la familia real. Pero el camino no termina en la boda. Esto solo es el inicio de su nueva vida como princesa: caminar siempre detrás de la reina, inclinarse ante todos los miembros de la familia real, subir y bajar las escaleras sin mover la cabeza –con la barbilla paralela al suelo– o parar de comer en cuanto pare la reina Isabel II, entre otras.

En este gran día, Meghan Markle también tiene una serie de normas que cumplir. Al menos, en la iglesia, deberá llevar los hombros cubiertos y, aunque se desconoce por el momento cómo será su vestido, lo aconsejable sería que fuera un diseñador británico.

Siguiendo la tradición, lo que sí es casi seguro es que llevará una tiara. Kate lució en su boda una que le prestó la reina. Aunque desconocemos si Isabel II hará lo mismo en esta ocasión, todo parece indicar que sí lo hará. "Los británicos tienen un protocolo que siguen estrictamente. Y, por su parte, Meghan tiene su propio estilo, por lo que puede que de alguna forma lo rompa", escribió Hanson en una de sus colaboraciones con Daily Mail.

Los invitados deben mantenerse sentados en la mesa durante la comida y no levantarse hasta el final del plato principal

La anfitriona en esta ceremonia tan esperada no puede ser otra que la abuela de Harry, la reina Isabel II, también tiene mucho que decir en esta ocasión. Ya que una de las mayores dudas es el título que Harry y su prometida recibirán tras contraer matrimonio. Lo más probable es que la reina Isabel II les dé a elegir entre varias opciones, pero la última palabra la tiene ella. "Personalmente, creo que le nombrarán duque", continúa el experto.

La comida tradicional de la recepción de la boda, tras la ceremonia, se conoce como desayuno de boda y variará conforme a las costumbres en actos anteriores. Por ejemplo, el banquete se organizará con mesas redondas y no rectangulares. Pero, ¿y los invitados qué pueden hacer entre plato y plato? Los expertos están de acuerdo en que irse de la mesa –aunque sea para atender una llamada de teléfono– está mal visto. Los invitados deben mantenerse sentados en la mesa durante la comida, o no levantarse hasta el final del plato principal y asegurarse de –pese a que se trata de una fiesta– no beber demasiado alcohol.