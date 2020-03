EEUU superó las 1.000 muertes y aprobará una ayuda por U$S 2,2 billones

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un paquete de 2,2 billones de dólares para ayudar a comercios y trabajadores y reforzar el sistema de salud ante la epidemia de coronavirus, que ya ha dejado más de 1.000 muertes en el país y disparado el desempleo.

El presidente Donald Trump ya ha avanzado que la promulgará de inmediato una vez que los apruebe mañana la Cámara de Representantes.

Las malas noticias continuaron este jueves en Estados Unidos, donde el desempleo se disparó a niveles sin precedentes por la paralización de la economía como consecuencia del cierre de comercios y la detención de ciertas actividades por el coronavirus.

Según informó el gobierno, unas 3,3 millones de personas solicitaron prestaciones por la pérdida del trabajo la semana pasada, cuatro veces más que el récord hasta la fecha, en nueva evidencia de que la primera economía del mundo está cayendo en recesión por la pandemia.

En una entrevista con la cadena NBC, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo hoy que la economía "bien podía entrar en recesión”.

En todo el mundo, el número de muertos por coronavirus superó este jueves los 22.000, incluyendo 1.046 fallecimientos en Estados Unidos, donde ya hay casi 70.000 infectados, según las cifras actualizadas de la Universidad Johns Hopkins.

Un total de 18 estados de Estados Unidos ya han adoptado cuarentenas pese a la resistencia de Trump, entre ellos Nueva York, el epicentro del brote en el país, con más de 30.000 casos y casi 1.000 muertos, la mayoría en la ciudad de Nueva York.

Autoridades sanitarias del estado han estado buscando camas y equipos médicos y pedido más médicos y enfermeras por temor a que el número de enfermos desborde los hospitales, como pasó en Italia y España, los países con más víctimas fatales por la pandemia.

La ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, empezó el miércoles a la noche una cuarentena hasta el 24 de abril, decretada por su alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser.

La medida incluye el cierre de los negocios no esenciales como peluquerías, gimnasios, tiendas de ropa, teatros, guías turísticas, discotecas, bares y restaurantes.

Seguirán abiertos supermercados, centros de salud, farmacias, bancos y guarderías. Las escuelas, por su lado, ya cerraron el pasado 16 de marzo, informó la agencia de noticias EFE.

En Washington, Trump llamó esta semana a los estadounidenses a mantener un distanciamiento social durante 15 días, incluyendo quedarse en casa a trabajar si es posible, y a cerrar bares y restaurantes para ayudar a contener la propagación del virus, que es altamente contagioso.

No obstante, el mandatario no quiere decretar una cuarentena total nacional y ha dicho que no permitirá que "la cura sea peor que la enfermedad", al parecer preocupado por el efecto devastador del virus en los mercados financieros y en sus chances de ser reelecto este año.

La oposición demócrata dice que Trump prioriza la economía sobre la saluda y seguridad de los estadounidenses.

"Me gustaría decir, 'volvamos a trabajar el próximo viernes'. Sería maravilloso. Pero no puede ser arbitrario", dijo el ex vicepresidente Joe Biden, el demócrata con más chances de enfrentar a Trump en las elecciones de noviembre.

Biden dijo que el paquete del Senado "ayuda mucho", pero que se requería una "supervisión meticulosa" para garantizar que los trabajadores tengan rápidamente dinero en sus bolsillos y que las empresas ayuden a sus empleados con el dinero que reciben de los contribuyentes.

El paquete de estímulo fiscal es el triple del puesto en práctica en 2008 tras el estallido de la crisis financiera, que ascendió a 700.000 millones de dólares.

La propuesta actual incluye una partida de cerca de 250.000 millones que se reservarán para pagos directos a individuos y familias de 1.200 dólares para quienes tengan una renta de menos de 75.000 dólares al año más 500 dólares por menor de 17 años.

Asimismo, se disponen 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas y otros 250.000 millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo.

También otorga 150.000 millones de dólares para apoyo a las autoridades locales y estatales, y otros 130.000 millones para reforzar el sistema sanitario, que en algunos lugares como en el estado de Nueva York comienza a estar saturado.

Por otro lado, el Pentágono congeló por 60 días los movimientos de tropas estadounidenses y de empleados civiles del Departamento de Defensa en el extranjero, una medida que afectará a unos 90.000 soldados que estaban por ser desplegados o por regresar a casa.