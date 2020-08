EEUU autorizó las transfusiones de plasma para tratar a pacientes de coronavirus

El gobierno de Estados Unidos, el país con mayor cantidad de casos de coronavirus y muertes por la enfermedad en todo el mundo, anunció hoy que autorizó la utilización de transfusiones de plasma con anticuerpos para el tratamiento de personas infectadas por ese virus.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) emitió una autorización del uso de plasma para el tratamiento de Covid-19 en pacientes hospitalizados, informó el organismo en un comunicado divulgado esta tarde.

La decisión está basada en las pruebas científicas disponibles según las cuales este producto podría ser eficaz para tratar el Covid-19, así como por el hecho de que se conocen los beneficios potenciales que compensan los riesgos potenciales y conocidos de su uso, dice el texto, citado por la agencia de noticias Europa Press.

La nota incluye declaraciones del secretario de Salud, Alex Azar, quien sostuvo que la autorización de emergencia de las transfusiones de plasma es u hito dentro de los esfuerzos del presidente (Donald) Trump para salvar vidas.

Azar aseguró que la administración Trump respaldó desde el principio el potencial de las transfusiones de plasma y remarcó que su autorización con fines de investigación permitió aplicarla a 70.000 pacientes de coronavirus en Estados Unidos.

El plasma para esas transfusiones se obtiene de personas que contrajeron Covid-19 y ya se curaron, y ese mecanismo se usó con éxito para tratar otros coronavirus, como el Mers y el Sars, así como también la gripe y el ébola.

La FDA autorizó en marzo los ensayos con plasma para probar su efectividad.

Desde el comienzo de la pandemia, Estados Unidos sumaba más de 5,69 millones de casos confirmados de coronavirus y 176.659 muertes por la enfermedad, respectivamente 24,4% y 21,9% de los registrados en todo el mundo, según reportó esta tarde la Universidad Johns Hopkins.

En ese contexto, el estado Nueva York -primer epicentro de la pandemia en el país- registró la cantidad más baja de enfermos de coronavirus internados tanto en salas comunes como en terapia intensiva desde que se decretara el estado de emergencia en marzo pasado, afirmó su gobernador, Andrew Cuomo, en un comunicado.

El funcionario reportó 572 contagios en las últimas 24 horas, que elevaron a 429.737 el total regional desde el comienzo de la pandemia, y aseguró que Nueva York lleva 16 días consecutivos con una tasa de positivos inferior a 1% de las pruebas realizadas, según la agencia EFE.

No obstante las estadísticas favorables, Cuomo exhortó a los neoyorquinos a no descuidarse en momentos en que los contagios de coronavirus están aumentando en varios estados.

No se equivoquen: este virus todavía está aumentando en algunas partes del país y hasta que no haya un vacuna no podemos volvernos insensibles o complacientes con los riesgos que enfrentamos, advirtió.