Devaluación del real impulsa viajes de argentinos a Brasil

¿A dónde viajarán los argentinos este verano? Si bien existe un abanico de respuestas para esta pregunta, hay un destino que en los últimos días se convirtió en foco de interés. La reciente devaluación del real hace que Brasil sea más barato para los argentinos ya que en las últimas dos semanas el dólar se disparó un 5% con respecto a la cotización de la moneda brasileña. De hecho, esta semana el dólar cerró al precio más alto de los últimos 25 años, desde la creación del Plan Real en 1994, mediante el cual se logró contener la inflación y estabilizar la economía.





"La devaluación de Brasil surge como una oportunidad para competir con todos los destinos de Argentina. Si bien hay que observar que el viaje está dolarizado para quien tome un avión, la expectativa de vivir en Brasil en el día a día ó de alquilar una posada va a ser que conseguir reales sea más accesible para los argentinos", sostuvo Stefano Mazzei, gerente de Business Intelligence de Avant Trip. "Tenemos un panorama favorable para considerar a Brasil. Primero, porque no hay impuestos al turismo. El cepo no alcanzó a afectar los precios directos para el consumidor final, los pagos siguen en orden y este acercamiento al peso hace que Brasil sea más barato", agregó.





Con esta devaluación, es evidente que el país vecino se postula más competitivo con respecto a las próximas vacaciones.





"En lo que respecta a pasajes, están nominados en dólares y se rigen por la oferta y la demanda, por lo cual actualmente hay buenos precios para viajar a Brasil. En cuanto a estadías o paquetes, para quien va con dólares es un buen momento porque cada dólar tiene mayor valor. Además, su inflación no es tan alta como la nuestra, por lo cual hay que aprovechar el tipo de cambio competitivo para poder viajar al exterior", explicó Matias Mute, Co fundador de Promos Aéreas.





Según datos de Avant Trip, Rio de Janeiro salió en segundo lugar de los destinos más elegidos durante el Cyberweek. Eso ya da un panorama en cuanto a las preferencias de los argentinos. Salvador de Bahia, Natal y Florianópolis también se disputaron lugares entre las ventas.





Hace un tiempo que los consumidores comenzaron a apurar las compras para viajar al exterior por temor a que haya un aumento en los precios. Sumado a eso, algunas promos específicas de cuotas sin interés, que todavía sobreviven a la vorágine actual, impulsan las compras.





"Este verano están baratos los vuelos porque hay más frecuencias y low cost que antes no operaban. Eso hace que la demanda esté alta. De hecho, Brasil es el destino número uno de argentinos saliendo al exterior. No creo que el que vaya lo piense sólo por la devaluación, sino que esto acompaña a terminar de tomar la decisión", opinó por su parte Julian Gurfinkiel, co funder de Turismocity.





Ahora, las aerolíneas están atentas a esta situación por lo que empiezan a largar ofertas como las del Cybermonday en distintos momentos de acuerdo a la oportunidad. En definitiva, activan promociones que no estaban planeadas debido a la lectura que tienen de la coyuntura.