Desde la Armanda comunicaron que "no hay indicios del submarino"

A cinco días de la desaparición del submarino de la Armada ARA San Juan, todavía no hay novedades sobre su localización. "Nos llama la atención que no haya mayores indicios, en este sentido. No se detectaron señales de la radiovalija de emergencia ni de bengalas. Hay mucha incertidumbre frente a indicios que nos ayudarían a la localización del submarino", reconoció el vocero de la fuerza naval, Enrique Balbi. "Al momento, hasta la madrugada no había novedades de la detección del submarino", dijo.





El operativo se realiza con un enorme despliegue por agua y por aire, a contra reloj y con ayuda internacional, aunque con fuertes complicaciones por las adversas condiciones climáticas en la zona de búsqueda. La última comunicación fue el miércoles pasado cuando se encontraba a 430 km de la costa en el Golfo de San Jorge, en el Atlántico Sur, y navegaba de vuelta desde Ushuaia a Mar del Plata.





En tanto, el capitán de navío Gabriel Galeazzi aseguró anoche que la búsqueda del submarino ARA San Juan "va a continuar" hasta que "aparezca" y admitió que no fue posible detectar desde qué lugar se realizaron las "siete llamadas satelitales" recibidas ayer por la Armada y que podrían provenir de la nave perdida.





En el último informe del día de hoy en torno de la búsqueda del submarino de la Armada, Galeazzi, uno de los voceros oficiales, se refirió también a los intentos de comunicación recibidos ayer y que se especuló que podrían provenir del submarino.





"No se han podido georeferenciar las siete llamadas satelitales porque fueron de muy poco período y muy débiles para tener un punto confiable donde ser situado", sostuvo el vocero naval.





"La etapa de búsqueda va a continuar hasta que encontremos el submarino", garantizó Galeazzi, por otra parte.





"No tengan dudas, es lo que le decimos a los familiares estos días, se siguen redoblando los esfuerzos mañana, tarde y noche buscando por aire, mar y el fondo del mar hasta que la nave aparezca", afirmó.





En ese sentido, agregó, en declaraciones a la prensa realizadas en la Base Naval de Mar del Plata, que "las 24 horas se siguen cubriendo toda el área asignada y el recorrido probable que pudiera hacer el submarino".





"Buscamos con aeronaves y por mar con rastreo submarino porque no descartamos ninguna de las hipótesis", señaló el militar respecto a cómo se desarrolla la búsqueda.





En cuanto a las dificultades en la búsqueda que generaron las malas condiciones del tiempo, sostuvo que "el pronóstico climático indica que van a continuar con vientos fuertes en las próximas 48 horas".