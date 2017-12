Desde Colombia, Sergio Uñac se mostró conmovido por el mensaje del papa Francisco

El gobernador Sergio Uñac participó en el Encuentro de Católicos con Responsabilidades Políticas al servicio de los Pueblos Latinoamericanos, que se realiza en Colombia desde el 1 al 3 de diciembre. En esta oportunidad, la temática es Diálogo entre políticos y pastores.





En este marco, el primer mandatario provincial dirigió unas palabras a los presentes. "No hay que tenerle miedo a la discusión, en Argentina hemos asociado naturalmente la discusión a la división", sostuvo. Y agregó que "los verdaderos desafíos de la política actual no es la generación del consenso, sino la articulación de los disensos".





Principalmente, puso en valor una frase del Papa Francisco "no se puede gobernar si uno no lo hace con humildad y respeto". Al respecto, destacó que "hace una eclosión en los dirigentes que no nos damos cuenta que si perdemos esas dos virtudes, evidentemente no estamos gobernando con la sociedad".





Además, planteó la necesidad de crear una alianza estratégica entre la Iglesia y la política para identificar, aceptar y abordar las problemáticas en conjunto.





Para finalizar, Uñac resaltó que "sin humildad y respeto, sin la discusión necesaria y el abordaje de la problemática, seguro no vamos a construir una sociedad distinta, que de la única manera que es posible es sobre eso y la construcción de la familia".