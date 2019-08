Demandó a su exmujer por los gastos de su hijo cuando se enteró que no es suyo

El caso conmueve a Londres, Inglaterra, pero la situación bien podría ocurrir en Argentina o en cualquier país del mundo. Un hombre demandó a su esposa ante la Justicia al enterarse que no era el padre del niño que crió desde que nació.













El chico de ocho años, del que se preserva el nombre, no sabe en realidad que el marido de su madre no es su padre biológico. Y ante la Justicia, el hombre reclamó que su ex mujer le pague todos los gastos del dinero que requirió la crianza del niño. También pidió una indemnización por daños y perjuicios.