Dejaron de exigir el seguro Covid a los turistas extranjeros

La medida se tomó para facilitar el turismo internacional, tal y como lo dice en tuit del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de Chile.

Cuáles son las exigencias actuales para ingresar a Chile

Por el momento, las exigencias para que los argentinos y cualquier turista internacional pueda ingresar a Chile, son tener firmada la declaración jurada -deben hacerlos todas las personas mayores de 6 años.

Otro punto importante a tener en cuenta es la homologación de las vacunas, puesto que sin esto no se puede tramitar el Pase de Movilidad Sanitario, lo que no impide ingresar al país pero sí no poder transitar libremente a comercios, bares, restaurantes o eventos masivos que lo pidan.

Además, en los pasos fronterizos se siguen realizando hisopados en forma aleatoria a los turistas que ingresen a Chile.

También se exige el uso de barbijos en las zonas de atención de migraciones.