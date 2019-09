Decapitó a su marido mientras dormía, le cortó el pene y se lo tiró a los perros

La policía asegura que la autora de esta matanza había sufrido abusos durante años y que no vio otra forma de ponerle fin a aquella situación.

Posteriormente, trató de cortar el cuerpo en pedazos, pero se arrepintió al comenzar a sentir náuseas y salió corriendo al exterior de la casa, donde le confesó a una vecina lo que había hecho.

















"Tengo problemas, he matado a mi esposo", aseguró la señora Opanasiuk en declaraciones a un canal de televisión local que le había dicho su vecina. Inicialmente no le creyó, pero tenía las manos, los pies y la ropa manchados de sangre, así que entró en la casa y comprobó que no estaba mintiendo.