"Culebrhombre": el varón que cambia de piel cada 10 días y parece culebra

Om Prakash, de 35 años, apodado "hombre serpiente", no puede caminar ya que la fricción creada por el movimiento hace que la piel se resquebraje y sangre mucho.

Incapaz de pagar un tratamiento médico, el Sr. Prakash, que padece eritrodermia, solo ha visitado curanderos de fe que afirman que Dios que nunca se curarán.

A pesar de su condición, el Sr. Prakash, quien se ve obligado a hidratar su piel con aceite y agua cada dos horas, es muy querido, con lugareños afectuosamente llamándolo "Tirku", que significa piel escamosa, y donando aceite para aliviar su malestar.

El Sr. Prakash, de la aldea Sarjupura Bachedi, en el centro de la India, dijo "Mi piel es dolorosa e irritante. Quiero deshacerme de esta afección para poder vivir una vida normal, casarme y trabajar con mis hermanos".

Los aldeanos esperan que al dar a conocer el caso del Sr. Prakash, el gobierno indio financie su tratamiento.

El Sr. Prakash Comenta que "He tenido esta enfermedad desde la infancia. Todo mi cuerpo pica; a veces mis piernas comienzan a sangrar. Tengo dolor e inflamación en todo mi cuerpo.

Mi piel es tan seca que es muy gruesa y escamosa mudo de piel como una serpiente cada 10 días. Esta es la razón por la cual la gente me ha llamado Tirku.

Pero soy afortunado ya que nadie se burla de mí. A pesar de que mi piel se asemeja a una piel de serpiente, las personas se portan bien conmigo. Ellos me ofrecen cigallos y comida. Me tratan como a una persona especial".