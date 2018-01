Cuatro futbolistas se filman masturbándose entre ellos y los echan del club

El equipo se desempeña en la tercera división del campeonato regional de Brasil. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se puede ver a cuatro futbolistas masturbándose entre ellos en un vestuario. El hecho ocurrió el viernes pasado.

"Hay momentos en la vida en que lo mejor que puedes hacer es quedarte callado, solamente observando los acontecimientos", dice uno mensajes publicados en las redes sociales oficiales del club.

En una entrevista con el diario Zero Hora, el presidente del club, el militar Gilmar Rosso, expresó su disgusto con el video: "Me pareció asqueroso. Lo que hubo fue un acto de indisciplina. Desde el inicio de la temporada, todos sabían que no podrían envolver al Gaúcho en imágenes y videos sin autorización de la directiva. Si el video tuviera carácter heterosexual, la misma decisión sería tomada".