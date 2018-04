Corea del Norte anunció que suspende las pruebas nucleares y misilísticas

A una semana de la crucial cumbre con Corea del Sur, el líder norcoreano Kim Jong-un anunció la suspensión de los ensayos nucleares y de misiles de su país, así como el cierre de instalaciones de pruebas atómicas.

El sorpresivo anuncio tuvo buena repercusión en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump lo consideró una "muy buena noticia" que favorece el diálogo abierto.

"A partir del 21 de abril, Corea del Norte detendrá los ensayos nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales", informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a su contraparte del norte, KCNA. En el mismo texto se señala que "el Norte cerrará instalaciones de pruebas nucleares para demostrar su promesa de suspender los ensayos nucleares".

Estados Unidos llevaba tiempo esperando este paso, crucial en el rápido deshielo diplomático que experimenta la península coreana. Después de las dudas que había sembrado sobre su asistencia a la cumbre, ahora Trump dijo que está deseando reunirse con Kim.

El mandatario estadounidense aseguró que ha habido "un gran progreso" en el diálogo con Pyongyang y mostró su alegría por la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles. "Corea del Norte aceptó suspender todas las pruebas nucleares y cerrar un importante centro de ensayos. Esta es una muy buena noticia para Corea del Norte y para el mundo: ¡un gran progreso! Estamos deseando celebrar nuestra cumbre", afirmó Trump en Twitter.





Esta crucial decisión de Kim llega a menos de una semana de una cumbre con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en la Zona Desmilitarizada que divide la península, y semanas antes del encuentro entre el líder norcoreano y Trump.

"Como se ha comprobado la efectividad de las armas nucleares, no necesitamos llevar a cabo más ensayos nucleares o lanzamientos de prueba de los misiles de medio o largo alcance o de los misiles balísticos intercontinentales", declaró Kim en un mitin del partido gobernante. "Las instalaciones nucleares del norte han completado su misión", agregó en la reunión del comité central del Partido del Trabajo de Corea, donde se define el rumbo del país.

Pyongyang ha logrado rápidos avances tecnológicos en sus programas armamentísticos en los últimos años, provocando duras sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, de Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y otros países.

El año pasado el régimen norcoreano llevó a cabo su sexto ensayo nuclear, el más potente hasta la fecha, y lanzó misiles capaces de alcanzar el territorio estadounidense. Esto le dio una alta capacidad bélica, lo que alarmó a sus vecinos, Corea del Sur y Japón, y a las potencias mundiales. Ahora, completado su programa y detentando su potencial atómico, el régimen acepta las negociaciones con vistas a pacificar la península.

La primera cumbre, con Moon, tiene dos pretensiones. La primera es conseguir un acuerdo de paz definitivo, ya que después de la Guerra de Corea -en 1953- sólo se firmó un armisticio. El camino está allanado en este sentido. La segunda es más difícil, y tiene que ver con un testeo que hará Moon para determinar hasta qué punto Kim está dispuesto a desnuclearizar la península. Aunque este anuncio es bastante significativo.

Trump, quien tiene previsto encontrarse con Kim a principios de junio en un lugar a determinar, había advertido que no iría si no había perspectivas clara de lograr un acuerdo. "Si pienso que esta reunión no será fructífera, no iremos. Y si estoy allí y no es fructífera, me iré de la reunión", dijo días atrás. Ahora, con el paso que Norcorea, su actitud cambió.

Estados Unidos reclama un desarme nuclear "completo, verificable e irreversible". Tanto los funcionarios como los expertos dicen que no está claro aún si Kim, quien depende de su poderío militar para mantenerse en el poder, está dispuesto a renunciar a todas sus armas nucleares.

Lo que plantea Corea del Norte es una desnuclearización y desmilitarización de toda la península. Esto implicaría que Estados Unidos retire sus fuerzas de Corea del Sur, donde tiene poderosas bases militares con el pretexto de proveer protección ante la amenaza norcoreana. Pyonyang también reclamará el desmantelamiento de los misiles estadounidenses que apuntan a su territorio desde Japón y la finalización de los ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl.

Los expertos consideran que el desarme de Norcorea no se puede resolver de forma aislada, sin tener en cuenta el arsenal nuclear en general que poseen otros ocho Estados en el mundo.

Beatrice Fihn, directora ejecutiva de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), sostiene que es "prometedor" que Estados Unidos y Corea del Norte hayan mostrado interés en encontrar una solución diplomática a esta crisis, pero remarcó que "es importante abordar el arsenal nuclear de Corea del Norte mirando al arsenal nuclear en general".

Si las dos partes lograran un acuerdo "lo aplaudiríamos", señaló Fihn. Eso sí, la organización seguirá trabajando hacia la desnuclearización de todos los Estados, insistió. Actualmente poseen armas nucleares China, Corea del Norte, Francia, India, Israel, Pakistán, Rusia, Reino Unido y EE.UU.

En opinión de Fihn, "es poco probable que una de los nueve potencias con armas nucleares renuncie a su arsenal si los demás siguen amenazando con su uso y siguen modernizando" sus programas. "No creo que Estados Unidos se desarmaría sin que lo hicieran los demás", subrayó la especialista.

