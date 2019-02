Con 12 jurados empiezan a definir el futuro de "El Chapo" Guzmán

Luego de casi tres meses de testimonios arrancaron las deliberaciones del jurado que decidirá el futuro del caponarco mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, en el proceso que se desarrolla en los Estados Unidos. Su abogado Eduardo Balarezo prevé que en pocos días se conocerá el veredicto.









El jurado deliberó el lunes durante tres horas y seguirá el martes. Si en los próximos días no se alcanza un veredicto el jurado también se reunirá el viernes, adelantó el juez antes de enviarlos a casa con las advertencias de rigor, de no comentar el caso con nadie, no leer o ver noticias ni subir nada a las redes sociales. También les advirtió de que de camino al tribunal no pueden comentar con otros jurados el caso hasta tanto no comiencen a deliberar. Guzmán, en caso de ser declarado culpable, se enfrentará a una condena de cadena perpetua.









El jurado escuchó una gran cantidad de testimonios sobre el ascenso de Guzmán al poder como jefe del cártel de Sinaloa. Los fiscales lo acusan de ser el responsable del contrabando de al menos 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos y de una ola de asesinatos en guerras territoriales con otros grupos del crimen organizado.









Los integrantes del jurado son escoltados desde sus casas al tribunal por alguaciles federales así como de vuelta a sus hogares, como parte de las medidas de seguridad que se tomaron en este proceso contra el más poderoso capo del narcotráfico, después del colombiano Pablo Escobar Gaviria.









Guzmán tiene 61 años y se escapó dos veces de la cárcel en México. La fiscal Andrea Goldbarg dijo que "El Chapo" planeaba otra fuga cuando fue enviado en 2017 a Estados Unidos. Para Goldbarg, Guzmán quería escaparse "porque es culpable y no quería estar nunca en una posición en la que tendría que responder por sus crímenes"Quería evitar estar sentado aquí, delante de ustedes", aseguró.









Mientras que la defensa argumenta que los testigos exageraron sobre las acusaciones que pesan sobre su cliente, ya que buscan indulgencia. El abogado defensor Jeffrey Lichtman calificó de "fantasía" al caso y le pidió al jurado a no creer a los cooperadores, a quienes acusó de "mentir, robar, engañar, vender drogas y matat personas`" para ganarse la vida.





La semana pasada documentos judiciales revelaron escalofriantes acusaciones contra Guzmán, como mantener relaciones sexuales con nenas de 13 años. Un narcotraficante colombiano les dijo a los investigadores que el capo pagó U$S 5000 para que le llevaran a menores y que a veces las drogaban, de acuerdo con los legajos. La defensa dijo que su cliente niega las acusaciones.









A Guzmán, que fuera jefe del cartel de Sinaloa, de 61 años, se le imputan 11 cargos de narcotráfico, conspiración y lavado de activos, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. El cartel de Sinaloa es considerado un actor clave en la red de narcotráfico mexicana y estadounidense y en la violencia que se destacó en este primer país en los últimos 15 años y mataron a más de 200 000 personas.





Fuente: TN