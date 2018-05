Como Búsqueda implacable: se hizo pasar por un cliente para rescatar a su hija de la Trata

Un hombre realizó una arriesgada maniobra al hacerse pasar por un cliente de servicios sexuales y así logró rescatar a su hija de 13 años que era víctima de una red de trata en Colombia. La adolescente había sido drogada y obligada a prostituirse.









Tres días después de la desaparición de la menor, a quien su padre vio por última vez el 7 de mayo pasado al acompañarla a tomarse el colectivo que la llevaría al colegio, el hombre encontró en Facebook la herramienta para rescatarla de una red de trata.









Al notar que ya era de noche y la chica no regresaba del colegio, su padre comenzó a buscar en las redes sociales a las amigas. "Seguimos a una compañera de clases, sobre la cual sospechábamos, y empezamos a ver que tenía publicaciones, que ofrecía su cuerpo y que hacía fotos muy sugestivas en ropa interior", contó el hombre al diario colombiano El tiempo.









Preocupado, siguió el "espionaje" de la cuenta de la amiga de su hija y al día siguiente leyó una publicación donde ofrecían drogas. Horas más tarde, la cuenta publicó un número telefónico de contacto.





El padre llamó y le informaron el precio de los servicios sexuales de las jovencitas. Siempre haciéndose pasar por cliente, el hombre pactó una cita con una de las chicas en una esquina de Bogotá.









Al llegar al lugar acordado, observó salir de un oscuro callejón a dos chicas: una de ellas era su hija. La muchacha vestía una minifalda, camisa y medias negras, una vestimenta nada habitual en ella.









"Me puse nervioso y me escondí. Esperé a que me dieran la espalda, pero se iban a subir a un taxi y entonces las cogí con la mano. Abracé a mi hija, y en ese momento salieron tres tipos", contó luego el heroico padre a CityTV. Rápidamente, logró subir a su camioneta a la menor y escapar del lugar.









"Su carita era irreconocible. Sus ojos eran unos pimpones (pelotitas de plástico), me imagino que lloró demasiado. Le habían quitado el celular, su uniforme, su sudadera", detalló el hombre.









La menor fue trasladada a un hospital, donde informaron que había sido drogada y que no podía ni hablar. Más tarde, la niña le contó a su familia que una amiga la había invitado a los "encuentros" y que le habían ofrecido dinero.









La Justicia inició una investigación de oficio para determinar qué está pasando en la zona de tolerancia de Bogotá y si, efectivamente, la adolescente fue víctima de una red de trata.